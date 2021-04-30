في 20 محافظة.. الهلال الأحمر يبدأ المرحلة الثانية لتعقيم المساجد

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من أكبر عملية تعقيم للمساجد في ٢٠ محافظة،وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وصرح رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بأن المهمة تضمنت عملية التعقيم في المساجد الكبرى بمحافظات القاهرة، الإسكندرية،مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، قنا، شمال سيناء ودمياط.

ومن المقرر أن يواصل الهلال الأحمر المصري، المرحلة الثالثة من عملية تعقيم المساجد الأسبوع المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.