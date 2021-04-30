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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: جالاتا سراي لم يتفاوض معنا لشراء مصطفى محمد.. وقمة الأهلي في موعدها

شعار الزمالك
شعار الزمالك

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة الزمالك، أن حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد لم يطلب فسخ تعاقده مع النادي،وإنما طالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى.

 

وقال إبراهيم عبد الله،في مداخلة هاتفية ببرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:"إن محمد عواد لم يطلب فسخ تعاقده بل يطالب باستعجال صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادى لمروره بظروف خاصة وهو أمر حقيقى فهو لديه أزمة أعلمها جيداً".

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وأضاف عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك:"مفيش صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بشأن تراورى وفرجانى ساسى ، ومفيش أى كلام في الوقت الحالي بالقلعة البيضاء عن الصفقات، ولكن موسم وكلاء اللاعبين بدأ".


وتابع إبراهيم عبد الله :"أحمد مجاهد لم يخطر الزمالك بتخفيف أو إلغاء عقوبة إمام عاشور مثلما يتردد ، وليس لدينا أزمة مع الأهلى في كرة اليد بشأن اللاعب إبراهيم المصرى فلقد خاض القمة وهو سلبي كورونا والزمالك يفوز بالبطولات بالعرق وليس بالاحتجاج على مشاركة لاعب".


وعن مفاوضات جالاتا سراي لشراء مصطفى محمد،قال إبراهيم عبد الله:" إن جالطة سراى التركى لم يفتح معنا مفاوضات تحويل إعارة مصطفى محمد للبيع نهائيا حتى الآن".


وعن شكوى الزمالك للكاف ضد الترجى والمولودية،قال عضو الزمالك :"إن الكاف لم يخطرنا بأى جديد في شكوى الزمالك ضد الناديين حتى الآن".


وعن مباراة القمة علق إبراهيم عبد الله :" المباراة في موعدها 10 مايو ولن تؤجل تحت أي ظرف من الظروف".


وعن المتأخرات المالية للنادي، علق عضو لجنة الزمالك قائلا :" إننا نجحنا في تسديد 70 % من المتأخرات".

 

إبراهيم عبد الله الزمالك محمد عواد فرجاني ساسي أحمد مجاهد جالطة سراي مصطفي محمد

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