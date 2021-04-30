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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إنشاء مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى الديوان العام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة، اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية لمناقشة إقامة مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى ديوان عام المحافظة.

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جاء الاجتماع بحضور المهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشئون الهندسية والمهندس طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.

وتفقد المحافظ يرافقه رئيس هيئة الأبنية التعليمية، المواقع المقترحة لإقامة المصاعد، والتي تأتي في إطار خطة تطوير الديوان العام للمحافظة تيسيرا على العاملين والمواطنين المترددين على المبنى. 

جدير بالذكر أن أعمال تطوير مبنى الديوان العام شملت بناء طابقين علويين لاستيعاب الإدارات المستحدثة والتي تم إنشاؤها فى الفترة الأخيرة مثل وحدة المتغيرات المكانية ووحدة GPS وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

كما تضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة قاعة الاجتماعات الكبرى، لتواكب حجم العمل أثناء الاجتماعات الهامة، وتزويدها بكافة الأجهزة الإلكترونية الحديثة من شاشات عرض ووسائل اتصال، لسهولة العمل في الحكومة الإلكترونية ، وحاليا يتم اعمال تطوير الواجهه الخارجية لمبنى الديوان العام ليتم انشائها من مادة الكلادينج بحيث تظهر بشكل جمالى وحضاري يليق بابناء المحافظة.
 

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