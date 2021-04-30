محافظ بني سويف يتابع النظافة والإشغالات وحركة المرور بالشوارع والميادين

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم الجمعة "بجولة ميدانية موسعة بعدد من ميادين شوارع ومناطق المدينة العاصمة ، حيث تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشارع السويفي ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية ،وقد رافقه كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، و محمد رياض و وعلاء الصغير نواب رئيس المدينة والأستاذ مصطفى فتح الباب مدير مشروع النظافة

بدأت جولة المحافظ "بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا شرق النيل " بمنطقة الحمرايا ، مواصلا لطريق السادات ، مرورا بشارع عبد السلام عارف ، وشارع صلاح سالم، و شارع الشبان، والرمد، والحى الغربي، وشارع مجمع المحاكم ، وشارع الرياضي ، أحمد عرابي، 23 يوليو ، ميدان حارث ، ميدان المديرية "الشهداء" والطريق الدائري ومنطقة وطريق الكورنيش.

حيث كلف محافظ بني سويف بسرعة رفع بعض القمامة والمخلفات التي لاحظها بأماكن التجميع ببعض الشوارع ، مبديا استيائه منها ، خاصة وجود القمامة خارج الحاويات وصناديق القمامة المخصصة لها ، موجها السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة مع المعنيين من الوحدة المحلية ومشروع النظافة لرفع المخلفات أولاً بأول من مناطق التجميع وتكثيف أعمال النظافة مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع أكياس القمامة والمخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض وعدم تركها خارج أو بجانب الصندوق أو إلقائها بجانب محولات الكهرباء ،حفاظا على الصحة العامة والبيئة والشكل الحضاري للمنطقة أو الحى.

كما كلف محافظ بني سويف مسؤولي المرور بتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوتوك، والتنسيق مع مشروع المواقف والمتابعة بالديوان العام، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة بني سويف، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وشدد المحافظ على مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة الاستعلام عن الموقف القانوني لتشوينات مواد وخامات بناء من أسمنت وحديد مسلح ورمال وغيرها في أكثر من منطقة بالمدينة ، والتأكد من حصول مالكيها على رخص من الجهة المختصة للقيام بأعمال البناء.

كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم ، وحرص على الحوار معهم استمع لبعض المطالب والشكاوى تقدم بها بعضهم ومقترحات حول بعض المشكلات، في بعض القطاعات المرافق ،حيث وجه بشأنها المحافظ المعنيين من المكتب الفني و الوحدة المحلية بدراستها على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون

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