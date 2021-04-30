عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع النظافة والإشغالات وحركة المرور بالشوارع والميادين

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم الجمعة "بجولة ميدانية موسعة بعدد من ميادين شوارع ومناطق المدينة العاصمة ، حيث تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشارع السويفي  ومستوى الخدمات والمرافق  والوضع المروري  ومدى تحقيق السيولة المرورية ،وقد رافقه كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، و محمد رياض و وعلاء الصغير نواب رئيس المدينة والأستاذ مصطفى فتح الباب مدير مشروع النظافة

بدأت جولة المحافظ "بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرضا شرق النيل "  بمنطقة الحمرايا ، مواصلا لطريق السادات ، مرورا بشارع عبد السلام عارف ، وشارع صلاح سالم، و شارع الشبان، والرمد، والحى الغربي، وشارع مجمع المحاكم ، وشارع الرياضي ، أحمد عرابي، 23 يوليو ، ميدان حارث ، ميدان المديرية "الشهداء" والطريق الدائري ومنطقة وطريق الكورنيش. 

الإسكان: 7.7 مليار جنيه استثمارات للوزارة بمحافظة بنى سويف منذ تولى الرئيس السيسي وحتى الآن

حيث كلف  محافظ بني سويف بسرعة رفع بعض  القمامة والمخلفات  التي لاحظها  بأماكن التجميع ببعض الشوارع ، مبديا استيائه منها ، خاصة  وجود القمامة  خارج الحاويات وصناديق القمامة  المخصصة لها ، موجها السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة مع المعنيين من الوحدة المحلية ومشروع النظافة  لرفع المخلفات أولاً بأول من مناطق التجميع  وتكثيف أعمال النظافة مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع أكياس القمامة والمخلفات داخل  الصناديق المخصصة لهذا الغرض وعدم تركها خارج أو بجانب الصندوق  أو إلقائها بجانب محولات الكهرباء ،حفاظا على الصحة العامة والبيئة  والشكل الحضاري للمنطقة أو الحى.

كما كلف محافظ بني سويف  مسؤولي المرور بتكثيف الحملات المرورية على مركبات التوتوك، والتنسيق مع مشروع المواقف  والمتابعة بالديوان العام، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة بني سويف، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وشدد المحافظ على  مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة الاستعلام عن الموقف القانوني لتشوينات مواد وخامات بناء من أسمنت وحديد مسلح ورمال وغيرها في أكثر من منطقة بالمدينة ، والتأكد من حصول مالكيها على رخص من الجهة المختصة  للقيام بأعمال البناء.

كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين ممن تصادف وجودهم ، وحرص على الحوار معهم استمع لبعض المطالب والشكاوى  تقدم بها بعضهم ومقترحات حول بعض المشكلات، في بعض القطاعات المرافق ،حيث  وجه بشأنها المحافظ المعنيين من المكتب الفني و الوحدة المحلية بدراستها على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ووفق القانون

thumbnail (13)
thumbnail (13)
thumbnail (15)
thumbnail (15)
شوارع إشغالات محافظ بني سويف محافظة بني سويف الخدمات محمد هاني غنيم بني سويف

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية: النبي وصحابته لم يتركوا أعمالهم للانشغال بالعبادة

ترشيحاتنا

3 طرق حديثة ومختلفة لعلاج الهالات السوداء

مش شرط مسحة إيجابية.. جمال شعبان يحذر من أعراض سلالة كورونا الهندية

10 مؤشرات جديدة.. جمال شعبان يكشف أعراض الموجة الثالثة من كورونا في مصر

حزن وبكاء.. حياة كريمة تسدد دين سيدة وتوفر لها محل أدوات منزلية ..فيديو

عطل يضرب موقع فيسبوك في أمريكا وأوروبا

تعرف على حكم قراءة القرآن من الموبايل في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

نجم الزمالك السابق ضحية برنامج رامز عقله طار.. اليوم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

أعياد شم النسيم.. عقوبات رادعة لمخالفة إجراءات كورونا الاحترازية

معلول يغيب 20 يوما.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ