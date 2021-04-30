مع مراعاة التباعد.. الدير المحرق بالقوصية يعلن استقبال الزائرين

شرط ارتداء الكمامة

أعلن دير السيدة العذراء المحرق العامر بالقوصية، أنه سيتم فتح ابوابه لاستقبال الزائرين بدأ من يوم الاحد " عيد القيامة المجيد ".



وأضافت رئاسة الدير في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه سيتم إستقبال الزائرين من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء على أن تكون زيارة الكنيسة الاثرية من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا.

وشددت رئاسة الدير انه لن يسمح للزائرين بالمبيت سواء في الحجرات او في الساحات الداخلية لأي فرد مهما كان مكان مسكنه وبدون اي استثناء.



ونوهت رئاسة الدير، في بيانها علي مراعاة التباعد الاجتماعي والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأكدت رئاسة الدير، أنه لن يسمح بدخول اي فرد دون ارتداء الكمامة والاستمرار في ارتدائها خلال تواجده داخل الدير.



وأشارت رئاسة الدير، إلى أنه نظرا للظروف التي يمر بها العالم من تداعيات فيروس كورونا المستجد لن يتم حجز حجرات داخل الدير مطلقا خلال شهري يونيو ويوليو هذا العام حتى إشعار آخر.