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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب تصريحات ولي العهد.. إيران توجه رسائل عاجلة لـ السعودية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت السلطات الإيرانية، استعدادها لتسوية الخلافات مع السعودية، مشددة على أن التعاون بينهما، قد يسهم في التغلب على العديد من "التوترات غير الضرورية".


ووفقًا لوكالة “إرنا” الإخبارية، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، في تصريح  له اليوم: "لقد أعلنا دوما خلال الأعوام الماضية، أننا مستعدون للتعاطي مع المملكة العربية السعودية، وما زلنا ثابتين على هذا الموقف، في سياق الابتعاد عن التوتر، وتقوية التعاون، وتوسيع أجواء الحوار".


وأضاف واعظي: "تطوير العلاقات بين إيران والسعودية؛ يخدم مصالح المنطقة، وبإمكانه أن يسهم في التغلب على الكثير من التوترات والتحديات غير الضرورية".

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وفي وقت سابق من اليوم أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانجیري، رغبة بلاده في التوصل إلى تفاهم مع السعودية "بشكل عاجل".


وسبق أن أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تطمح لإقامة علاقة "طيبة" مع إيران؛ باعتبارها دولة جارة، وتريد أن تكون "مزدهرة"، لكن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان أصدره تعليقا على تصريحات بن سلمان، إن إيران ترحب بتغيير نبرة المملكة.

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