عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 18.. أحمد عز يستعد لاختراق شبكة تجنيد إرهابيين

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثامنة عشر لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

txt

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 17.. أحمد عز ينجح في مهمته الجديدة مع المخابرات

txt

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 16.. احمد عز في مهمة جديدة بلمخابرات المصرية

ملخص أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، مخابرات دولة معادية إلى منزل زوجة عمار المقدسي (أحمد صلاح حسني) لخطفها، لكن عندما يصلون لا يجدونها، إذ يقوم سيف العربي (أحمد عز) بتهريبها، خارج الشقة، تمهيدًا بسفرها إلى مصر وتأمينها. 
تتأكد المخابرات المعادية من خلال نظلي، أن إفراين عميل للمخابرات المصرية، وقام بتجنيد عمار المقدسي، في الوقت الذي تصل في زوجة الأخير إلى مصر، ويستقبلها ضابط المخابرات رفعت (هشام سليم) ويؤكد لها على حسن رعايتها هي وطفلها التي تحمل فيه. 
تقوم المخابرات المصرية، بتدريب دينا أبو زيد  (هند صبري) على فتح الخزينة الحديثة التي تعمل ببصمة الإصبع والأرقام السرية الرقمية، تمهيدًا لفتح خزينة نظلي وأخذ ملفات هامة من داخلها، كما كلفتها المخابرات. 
ويقوم ضياء اليماني (عبدالرحيم حسن)، بإخبار انجي الصواف أنها ستسافر لحضور السيمينار، بينما يكلف الضابط أكرم (نضال الشافعي)، الصحفي مينا (محمد جمعة) بمراقبة مديرة وكالة BCC سهيلة، ويكلف أيضًا معد البرامج وائل، بمعرفة مصدر الدولارات المزورة في القناة التي يعمل فيها. 
وتنجح دينا أبو زيد في التدريب على فتح الخزينة الحديثة، ويقوم الضابط رفعت بتكليف سيف العربي باختراق شبكة استقطاب شباب عرب مسلم لتدريبهم على أعمال عنف مسلحة، لتنفيذ مخططات صهيونية يشترك فيها يهود، ينتحلون الديانة الإسلامية، بينما تقوم مخابرات دولة معادية في شرق أوروبا باختطاف عمار المقدسي، وتختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة. 
 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

 

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

 

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 18 احمد عز هند صبري

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 18.. رجال الأمن الوطني يرصدون تنظيم أجناد مصر

مازن الغرباوي يعيد عمرو القاضي للمسرح في "هاملت بالمقلوب"

مسلسل موسى الحلقة 18 .. محمد رمضان بين الحياة والموت بعد تعرضه لطلق ناري

منهم فاروق قاسم.. وجوه شابه تألقوا في موسم رمضان

وفاة الإعلامية ثريا نجم .. والدة المذيعة مها عثمان

تأكيدا لـ صدى البلد.. رامي رضوان يكشف حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا

«خدود القلب»..أغنية جديدة للمطرب الإماراتي سلطان سيف

نجم الزمالك السابق ضحية برنامج رامز عقله طار.. اليوم

ترشيحاتنا

وضع سمير غانم على أجهزة التنفس بسبب مضاعفات كورونا

أمي هتموت.. الشرطة الهندية تنزع الأكسجن بالقوة عن سيدة لإنقاذ رجل غني

5ص.. كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

حمدي الوزير: انضممت للمقاومة الشعبية ونبيلة عبيد ضربتني بالقلم

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شمال اليابان

ليلة القدر 2021 وعلاماتها .. ابدأ بتحريها من الغد بـ10 أمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الدولية ورسوم إعادة الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ