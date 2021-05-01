مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 18.. أحمد عز يستعد لاختراق شبكة تجنيد إرهابيين

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثامنة عشر لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، مخابرات دولة معادية إلى منزل زوجة عمار المقدسي (أحمد صلاح حسني) لخطفها، لكن عندما يصلون لا يجدونها، إذ يقوم سيف العربي (أحمد عز) بتهريبها، خارج الشقة، تمهيدًا بسفرها إلى مصر وتأمينها.

تتأكد المخابرات المعادية من خلال نظلي، أن إفراين عميل للمخابرات المصرية، وقام بتجنيد عمار المقدسي، في الوقت الذي تصل في زوجة الأخير إلى مصر، ويستقبلها ضابط المخابرات رفعت (هشام سليم) ويؤكد لها على حسن رعايتها هي وطفلها التي تحمل فيه.

تقوم المخابرات المصرية، بتدريب دينا أبو زيد (هند صبري) على فتح الخزينة الحديثة التي تعمل ببصمة الإصبع والأرقام السرية الرقمية، تمهيدًا لفتح خزينة نظلي وأخذ ملفات هامة من داخلها، كما كلفتها المخابرات.

ويقوم ضياء اليماني (عبدالرحيم حسن)، بإخبار انجي الصواف أنها ستسافر لحضور السيمينار، بينما يكلف الضابط أكرم (نضال الشافعي)، الصحفي مينا (محمد جمعة) بمراقبة مديرة وكالة BCC سهيلة، ويكلف أيضًا معد البرامج وائل، بمعرفة مصدر الدولارات المزورة في القناة التي يعمل فيها.

وتنجح دينا أبو زيد في التدريب على فتح الخزينة الحديثة، ويقوم الضابط رفعت بتكليف سيف العربي باختراق شبكة استقطاب شباب عرب مسلم لتدريبهم على أعمال عنف مسلحة، لتنفيذ مخططات صهيونية يشترك فيها يهود، ينتحلون الديانة الإسلامية، بينما تقوم مخابرات دولة معادية في شرق أوروبا باختطاف عمار المقدسي، وتختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل هجمة مرتدة.



مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.