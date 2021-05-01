رجال الأعمال تشيد بقرار عودة الطيران بين القاهرة وموسكو .. ويؤكدون تحديد 40 دولار للغرفة مناسب

قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا يساهم فى انتعاش قطاع السياحة، لأن روسيا أكبر دولة مصدرة للسياحة المصرية بإجمالى بلغ 3 ملايين سائح قبل قرار وقف الطيران، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن زيادة تطعيم الروس بلقاح كورونا يساهم فى سرعة استئناف عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة في أقرب وقت ممكن.

غير أن جمعية رجال الأعمال، طالبت بضرورة الاستعداد لاستئناف السياحة بشكل عام، من خلال زيادة تسجيل العاملين بالسياحة على موقع تلقي اللقاح ومنحهم أولوية على أن يتم الانتهاء من كافة العاملين بالقطاع خلال شهر مايو، مع تفعيل المبادرات الحكومية الداعمة للسياحة مثل تأجيل فرض الضرائب والتأمينات ووقف ملاحقة شركات السياحة وتهديدها بالحجز الإداري لحين تحسن الأوضاع وقدرة الشركات على سداد مديونياتها، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات تمويل الفنادق لتجديد وإصلاح منشآتها حتى تكون جاهزة بشكل لائق عند عودة السياحة.

وردًا على تحديد 40 دولارًا حد أدنى للغرفة السياحية، أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار وزير السياحة الدكتور خالد العناني بتحديد حد أدنى لسعر الغرفة السياحية، مضيفةً أن القرار سيساهم فى تغيير شكل المنافسة بين الشركات السياحية من منافسة على تقديم أقل سعر إلى منافسة على تقديم أفضل خدمة، وهو ما سينعكس على مستوى الخدمة فى مصر، ويزيد من تنافسيتها، وفى الوقت نفسه جذب شرائح مختلفة من السياح.

ونوهت جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن تحديد سعر 40 دولارًا حد أدنى للغرفة السياحية مناسبًا لأنه يقترب من سعر التكلفة، لافتة إلى أن شركات السياحة كانت تبيع بسعر أقل من التكلفة معتمدة على الربح من الرحلات الاختيارية وضمان توفير سيولة لسداد التزاماتها للبنوك، وهو ما أثر على جودة الخدمة.