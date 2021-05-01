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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال

صدى البلد

هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع عمال مصر والمصريين بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد العمال.

 

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وقال الحزب فى بيان له اليوم، السبت، إن احتفالنا بتلك المناسبة في كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية بعمال مصر الذين يواصلون العمل  ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات.

 

وأضاف الحزب: “لقد ضرب المصريون عبر العصور المثل في إعلاء قيمة العمل في شتى المجالات، وباتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدا على أصالة الإبداع وقوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل”.

 

ووجه الحزب التحية لكل عمال مصر في  جميع المواقع، وقال: “أنتم الركيزة المتينة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار”.

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