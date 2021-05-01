عربية النواب تثمن إرسال مساعدات طبية من مصر للأشقاء في ليبيا

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بحرص مصر على تقديم الدعم للأشقاء بدولة ليبيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القائد الأعلى للقوات المسلحة من خلال إقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية ، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان ، إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم ، إن هذا الدعم المصرى للدولة الليبية الشقيقية، يأتى فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية، التى تربط بين البلدين وتضامن مصر مع الشعب الليبيى الشقيق فى مختلف الظروف ، مؤكداً أن الليبين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

وتوقع النائب أحمد فؤاد أباظة ، أن تشهد العلاقات المصرية - الليبية المزيد من التعاون والعمل والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا ، والملفات التى تهم مصر وليبيا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية وغيرها ، خاصة بعد الزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا مؤخراً على رأس وفد مصرى رفيع المستوى، ضم 11 وزيراً مصرياً وتم خلالها توقيع 11 اتفاقية بين القاهرة وطرابلس.