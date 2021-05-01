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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تهنئ متابعيها بـ سبت النور

صدى البلد

تتواصل الفنانة رانيا يوسف، دائما مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها، عبر حسابها بتطبيق تداول الصور والفيديوهات “تويتر”


ونشرت رانيا يوسف، صورة، مهنئة من خلالها، جمهورها، وعلقت قائلة:"سبت النور... كل عام وانتم بخير...عيد سعيد".


وتشارك رانيا يوسف، في مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ومعهما النجم عمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، ودلال عبد العزيز، ويوسف شعبان، وصبري فواز، والفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.


ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش.

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