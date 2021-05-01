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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«زعيم الأغلبية» يهنئ عمال مصر بعيدهم الـ 97.. عمال مصر أيقونة العطاء والكفاح والإخلاص

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، بأطيب التهاني لعمال مصر بمناسبة عيدهم ال٩٧.


وقال رشاد، إن عمال مصر هم بركتها وسر نهضتها وأساس حضارتها وتنميتها؛ فهم جنودها المخلصون الأوفياء، أصحاب الرسالة المقدسة والعزيمة الراسخة التي لا تليين، وهم أيدي مصر الفتية القوية، وقلبها النابض.


وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى أن الاحتفال بعيد العمال بمثابة تكريم وتشريف ورد بعض من جميل فئة انحازت لمسيرة البناء والعمل والانتاج على مدار تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن عمال مصر أيقونة الكفاح والعطاء والتفاني والإخلاص.


وأوضح رشاد، أن حزب مستقبل وطن بقواعده الحزبية التنظيمية وهيئته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ يجدد العهد في الحفاظ على حقوق عمل مصر من خلال خلق بيئة تشريعية قادرة على توفير كل متطلباته وتمكنه من العيش بكرامة.


وتابع:"كل عام وعمال مصر بخير وسلام، ورمز العطاء والكفاح.. كل عام وعمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية، وتضحياتهم تاج فوق رؤسنا".

حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية عمال مصر

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