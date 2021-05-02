كليات جامعة حلوان مستمرة في إعلان نتائج الطلاب.. وعلوم حلوان تشرح كيفية عمل الالتماسات على النتيجة

* عميد علوم حلوان : عمل الالتماسات على النتائج خلال أسبوعين

* خدمة اجتماعية حلوان تم إعلان النتائج على الموقع الخاص بالجامعة

* هندسة المطرية : تأكيد على إقامة الامتحانات بعد العيد بإجراءات احترازية

كشفت كلية العلوم جامعة حلوان عن كيفية التقديم لعمل الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الجامعي 2020/2021 والذي يقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتتابع كلية العلوم فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الأون لاين لكافة الفرق والأقسام تنفيذًا للإجراءات الاحترازية من كورونا.

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه يتم فتح باب الالتماسات بعد إعلان النتائج ويتم تقديم الالتماسات في مقر شئون الطلاب فى الكلية ويستمر تقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 لمدة أسبوعين من موعد إعلان النتيجة.

وأضاف إلى أنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام .

ونوّه إلى أن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جار العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت.



ونوهت الإدارة بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

من جانبها كشفت كلية العلوم بجامعة حلوان عن مواعيد وجداول المواعيد الخاصة بـ المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني والذى سوف تكون فى شهر رمضان.

وأعلنت الكلية أنه قد تقرر تعديل الجداول الدراسية بالفصل الدراسي الثاني بكلية حيث قررت الكلية أن يبدأ اليوم الدراسي فى تمام الساعة 8 صباحا وينتهي فى تمام الساعة 1 ظهراً.

وأضافت أنه سوف يتم تقليل زمن المحاضرة فى شهر رمضان الكريم بحيث تكون زمن المحاضرة نصف ساعة ليتم تقليص الوقت وحتى يتمكن الطلاب ويكون لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى منازلهم والإفطار مع ذويهم ولتخفيف الأعباء عليهم .



بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

خدمة إجتماعية حلوان تم إعلان النتائج على الموقع الخاص بالجامعة



وقد صرح مسئول شئون الطلاب بجامعة حلوان عن الانتهاء من أعمال التصحيح لنتائج كلية الخدمة الاجتماعية بكافة الفرق وتم إعلانها للطلاب على الموقع الرسمى لنتائج طلاب جامعة حلوان .



ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

ونوّه مسئول شئون الطلاب بجامعة حلوان إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في أقرب وقت.

ونوّهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه.

كشفت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان عن مواعيد إقامة امتحانات الميد ترم للفصل الدراسي الثاني والذي يقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وصرح مسئول شئون الطلاب بالكلية بأن الكلية سوف تقيم امتحانات الميد تيرم لطلاب الكلية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد مسئولو شئون الطلاب إلى استعدادات الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني لكافة فرق الكلية والشعب الدراسية.

