عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

كليات جامعة حلوان مستمرة في إعلان نتائج الطلاب.. وعلوم حلوان تشرح كيفية عمل الالتماسات على النتيجة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 * عميد علوم حلوان : عمل الالتماسات على النتائج خلال أسبوعين

 *  خدمة اجتماعية حلوان تم إعلان النتائج على الموقع الخاص بالجامعة

* هندسة المطرية : تأكيد على إقامة الامتحانات بعد العيد بإجراءات احترازية 

 

كشفت كلية العلوم جامعة حلوان عن كيفية التقديم لعمل الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الجامعي 2020/2021  والذي يقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتتابع كلية العلوم  فاعليات الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين بنسبة ٤٠% حضور للجامعة و٦٠% لنظام الأون لاين لكافة الفرق والأقسام تنفيذًا للإجراءات الاحترازية من كورونا.

 

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه يتم فتح باب الالتماسات بعد إعلان النتائج ويتم تقديم الالتماسات في مقر شئون الطلاب فى الكلية ويستمر تقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 لمدة أسبوعين من موعد إعلان النتيجة.

 

وأضاف إلى أنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الأقسام بالكلية ولم يتبق سوى عدد قليل سوف يتم إعلانه خلال أيام .

txt

متميزون رغم الإعاقة.. مواهب جامعة حلوان من ذوى الهمم ..فيديو

ونوّه إلى أن كنترولات الجامعة  انتظمت في أعمالها  ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية وأنه جار العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الشعب لإعلانها في أقرب وقت.


ونوهت الإدارة بأنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .

 

من جانبها كشفت كلية العلوم بجامعة حلوان عن مواعيد وجداول المواعيد الخاصة بـ المحاضرات بالفصل الدراسي الثاني والذى سوف تكون فى شهر رمضان.

 

وأعلنت الكلية أنه قد تقرر تعديل الجداول الدراسية بالفصل الدراسي الثاني بكلية حيث قررت الكلية أن يبدأ اليوم الدراسي فى تمام الساعة 8 صباحا وينتهي فى تمام الساعة 1 ظهراً.

 

وأضافت أنه سوف يتم تقليل زمن المحاضرة فى شهر رمضان الكريم بحيث تكون زمن المحاضرة نصف ساعة  ليتم تقليص الوقت وحتى يتمكن الطلاب ويكون لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى منازلهم والإفطار مع ذويهم ولتخفيف الأعباء عليهم .

txt

رئيس جامعة حلوان يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

 


بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ابتداء من بداية الأسبوع الجارى ، ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

 

خدمة إجتماعية حلوان تم إعلان النتائج على الموقع الخاص بالجامعة


وقد صرح مسئول شئون الطلاب بجامعة حلوان عن الانتهاء من أعمال التصحيح لنتائج كلية الخدمة الاجتماعية بكافة الفرق وتم  إعلانها للطلاب على الموقع الرسمى لنتائج طلاب جامعة حلوان .


ويمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط : 
http://app2.helwan.edu.eg/
http://app1.helwan.edu.eg/

 

ونوّه مسئول شئون الطلاب بجامعة حلوان  إلى أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية  وأنه  جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في أقرب وقت.

 

ونوّهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بإيصال السداد الخاص بالمصروفات أو بصورة منه.

 

كشفت كلية هندسة  المطرية بجامعة حلوان عن مواعيد إقامة امتحانات الميد ترم للفصل الدراسي الثاني  والذي يقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وصرح مسئول شئون الطلاب بالكلية بأن الكلية سوف تقيم امتحانات الميد تيرم لطلاب الكلية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.


وأكد مسئولو شئون الطلاب إلى استعدادات الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني لكافة فرق الكلية والشعب الدراسية.
 

جامعة حلوان الالتماسات نتيجة الفصل الدراسي الأول اخبار التعليم فيروس كورونا امتحانات الفصل الدراسي الأول الإجراءات الاحترازية الفصل الدراسي الأول خدمة اجتماعية حلوان الفصل الدراسي الثاني أمتحانات الفصل الدراسي فيروس كورونا نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

ترشيحاتنا

تحذير وتهديد| موسى يستعرض مقال سفير مصر بـ أمريكا بشأن سد النهضة

كورونا تقتل العالم واحتفالات في بريطانيا بدون كمامة أو تباعد.. صور

الصحة: 1032 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا .. و63 وفاة

أحمد موسى يهنئ الأهلي بوضع حجر أساس استاد النادي بـ الشيخ زايد

حكام مباراتي الأحد.. جهاد جريشة يدير لقاء الزمالك وبيراميدز

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام بيراميدز في مباراة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

السعودية.. وزير المالية يعلن إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

5 أضعاف| لميس الحديدي تكشف مفاجأة بشأن إصابات كورونا.. فيديو

لو حسيت بالأعراض دي توجه للمستشفى.. نصائح مهمة من لجنة مواجهة كورونا

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ