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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 تعليمات لدخول قداس عيد القيامة المجيد في الكنيسة الأسقفية

صدى البلد

قدمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التهنئة لجميع رعاياها ومحبيها بعيد القيامة المجيد، فيما وضعت بعض التعليمات لحضور قداس العيد المقرر له في التاسعة من مساء اليوم السبت.  


وتمثلت الإرشادات الخمسة التى وضعتها الكنيسة الأسقفية في ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستحد، وجاءت التنبيهات كما يلي:
١- يبدأ القداس في التاسعة مساء وتفتح أبواب الكنيسة مُبكرًا 
٢- لا يسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات وذلك للجلوس فى عدد مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي
٣- لا يسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعي الكنيسة إجراءات التطهير
4- بالنسبة للإعلاميين والصحفيين، يسمح بدخول من سجلوا أسمائهم بالفعل لدى المكتب الإعلامي من أجل استخراج تصاريح المعدات وفي حالة وجود أية مستجدات يرجى إبلاغ المكتب الإعلامي قبلها بوقت كافى
5- يذاع حفل قداس عيد القيامة المجيد مباشر من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالكنيسة الأسقفية.

العيد فيروس كورونا التباعد الاجتماعي كنيسة الكنيسة الأسقفية

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