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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. فيديوهات حقيقية لـ استشهاد النائب العام هشام بركات

النائب العام هشام
النائب العام هشام بركات

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة التاسعة عشرة لـ مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. توثيق لتصفية الإرهابي اشرف الغربلي

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. توثيق عملية تصفية الإرهابي همام عطية

ووثقت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل الاختيار 2، حادث استشهاد النائب العام هشام بركات، في مصر الجديدة، يوم 29 يونيو 2015، وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقية للعملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام بسيارة مفخخة أودت بحياته.
 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2


يعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية


مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.


وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2


الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2


مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

مسلسل الاختيار 2 هشام بركات النائب العام النائب العام هشام بركات احمد مكي الحلقة التاسعة عشر لمسلسل الاختيار 2

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