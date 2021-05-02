وداعا حبيبي.. حميد الشاعري ينعى والد مدير أعماله

نعى المطرب حميد الشاعري والد مدير أعماله الذي توفي اليوم، من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب حميد: "البقاء والدوام لله وفاة والد مدير أعمالي طاهر فوزي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا حبيبي عم فوزي".

وحرص الفنان حميد الشاعري، والمطربة هلا رشدي، في وقت سابق، على زيارة الكينج محمد منير، في منزله والتقاط الصور التذكارية معه للاطمئنان عليه، في جو ميزه الحب والألفة، وعبرت عنه الصورة.

من جهة أخرى، تستعد المطربة هلا رشدي لطرح ميني ألبوم للأطفال، وتعمل حاليا أيضًا على مشروع غنائي مع الموزع حميد الشاعري على إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها غنائهم بتوزيع مختلف، وعبرت عن سعادتها بمشاركة حميد الشاعري.

وقالت هلا في برنامج «فوتو شوت» على منصة «اكس تايم» مع الإعلامي أحمد عز الدين: «بحضر ميني ألبوم للأطفال مبدئيا، وعاملة مشروع مع الكابو حميد الشاعري، هنعمل أغاني كتير في منها إعادة توزيع وفي أغنية هغنيها من ألحان عمرو مصطفي والفترة دي هيبقي فيها شغل كتير».

وجمعت الحلقة بين المطربة هلا رشدي والمدونة السياحية بسنت نور الدين.

وتعتمد فكرة البرنامج الرئيسية على عمل جلسة تصوير للضيف وتلتقطها المصورة ولاء غنيم مع طرح عدة أسئلة ليتعرف الجمهور بآخر أخبار الضيف.