عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداعا حبيبي.. حميد الشاعري ينعى والد مدير أعماله

صدى البلد

نعى المطرب حميد الشاعري والد مدير أعماله الذي توفي اليوم، من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب حميد: "البقاء والدوام لله وفاة والد مدير أعمالي طاهر فوزي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا حبيبي عم فوزي".

وحرص الفنان حميد الشاعري، والمطربة هلا رشدي، في وقت سابق، على زيارة الكينج محمد منير، في منزله والتقاط الصور التذكارية معه للاطمئنان عليه، في جو ميزه الحب والألفة، وعبرت عنه الصورة. 

من جهة أخرى، تستعد المطربة هلا رشدي لطرح ميني ألبوم للأطفال، وتعمل حاليا أيضًا على مشروع غنائي مع الموزع حميد الشاعري على إعادة توزيع أغانيه القديمة ويشاركها غنائهم بتوزيع مختلف، وعبرت عن سعادتها بمشاركة حميد الشاعري.

موجز السوشيال ميديا.. الشركة المنتجة لمسلسل موسى تصدر بيانا عن أزمة الراحل إسماعيل ياسين.. هاشتاج حميد أحداد يتصدر تويتر.. ومغردون: زعيم الهدافين.. مسلسل نسل الأغراب يتصدر تويتر عقب عرض الحلقة 14

حميد الشاعري وهلا رشدي يزوران الكينج محمد منير

وقالت هلا في برنامج «فوتو شوت» على منصة «اكس تايم» مع الإعلامي أحمد عز الدين: «بحضر ميني ألبوم للأطفال مبدئيا، وعاملة مشروع مع الكابو حميد الشاعري، هنعمل أغاني كتير في منها إعادة توزيع وفي أغنية هغنيها من ألحان عمرو مصطفي والفترة دي هيبقي فيها شغل كتير».

وجمعت الحلقة بين المطربة هلا رشدي والمدونة السياحية بسنت نور الدين.

وتعتمد فكرة البرنامج الرئيسية على عمل جلسة تصوير للضيف وتلتقطها المصورة ولاء غنيم مع طرح عدة أسئلة ليتعرف الجمهور بآخر أخبار الضيف.

الكينج محمد منير عمرو مصطفى حميد الشاعرى صورة

موضوعات متعلقة

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكتشف جريمة قتل جديدة

إنجي علاء تعلق على ظهورها بمسلسل كوفيد 25

سامية الطرابلسي: شخصية بسمة زوجة الارهابى همام عطية في الإختيار 2 حقيقية

ياسمين رئيس تنجو من الزواج بالإكراه وسريّة ينتقم لها في ملوك الجدعنة

نجيب زاهي زركش الحلقة 19| يحيى الفخراني يعرف سارق خزنته

كوفيد 25 الحلقة 4.. يوسف الشريف ينقذ ابنه ويبحث عن زوجته

عمرو أديب يعلق على أداء ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم الباحثة السينمائية مني البنداري

ترشيحاتنا

مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

مسلسل اللي مالوش كبير.. دينا فؤاد تهدد بدرية طلبة

بعد عيون صفية والقرش .. عصفورة كيا الشهيرة

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

لميس الحديدي تكشف سبب دخول سمير غانم المستشفى.. فيديو

السعودية.. وزير المالية يعلن إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ