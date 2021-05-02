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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور.. ياسين التهامي يحيي حفلا في الأوبرا

صدى البلد

أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامي أمسية احتفالا بشهر رمضان اليوم على مسرح النافورة بالأوبرا.

وتضمنت الأمسية مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التى تحث على مكارم الاخلاق .

نوران أبو طالب تحيي أمسية رمضانية على مسرح النافورة في الأوبرا

الجدير بالذكر أن المنشد ياسين التهامي من مواليد 1949 محافظة أسيوط ، نشأ في وسط ساعده على حفظ القرآن الكريم واتقان النطق الصحيح علي يد والده وكان لنشأته في أجواء صوفية بالغ الأثر في تعريفه بكلمات عمالقة الشعر الصوفي على امتداد التاريخ الإسلامي، أمثال عمر بن الفارض ومنصور الحلاج ومحيي الدين بن عربي.

قام ياسين التهامي بالعديد من الجولات الناجحة في الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وحقق انتشارا جماهيريا كبيرا.

محافظة أسيوط القران الكريم حفظ القرآن الكريم مكارم الأخلاق شيخ المنشدين الأناشيد الدينية

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