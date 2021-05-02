صور.. ياسين التهامي يحيي حفلا في الأوبرا

أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامي أمسية احتفالا بشهر رمضان اليوم على مسرح النافورة بالأوبرا.

وتضمنت الأمسية مجموعة من الابتهالات والتواشيح والأناشيد الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب مجموعة من المدائح النبوية والأشعار الصوفية التى تحث على مكارم الاخلاق .

الجدير بالذكر أن المنشد ياسين التهامي من مواليد 1949 محافظة أسيوط ، نشأ في وسط ساعده على حفظ القرآن الكريم واتقان النطق الصحيح علي يد والده وكان لنشأته في أجواء صوفية بالغ الأثر في تعريفه بكلمات عمالقة الشعر الصوفي على امتداد التاريخ الإسلامي، أمثال عمر بن الفارض ومنصور الحلاج ومحيي الدين بن عربي.

قام ياسين التهامي بالعديد من الجولات الناجحة في الدول العربية والأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وحقق انتشارا جماهيريا كبيرا.