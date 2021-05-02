بدرية طلبة تتحدث عن طقوسها وذكرياتها في رمضان.. فيديو

حلت الفنانة بدرية طلبة ضيفة اليوم على برنامج "مهيب ورزان" الذي تقدمه الإعلامية رزان المغربي على قناة "mbc مصر".

وسأل مهيب، بدرية طلبة عما تقوم به في شهر رمضان فأجابت: "بعمل كنافة وقطايف وسلطة وحلويات".

وأجابت بدرية طلبة عن سؤال رزان عن الأكلات المحببة لها في رمضان، قائلة: "أعمل الأكل بنفسي في رمضان وأحب المحشي والمكرونة بشاميل.. من جاور السعيد يسعد ومن جاور بدارة يتخن".

وأضافت بدرية طلبة: "لي ذكريات مع شهر رمضان لان أول ما عرفني الجمهور كان في برنامج حسين علي الهوا".



