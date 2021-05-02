الإسماعيلية للافلام التسجيلة والقصيرة يكرم شيخ النقاد السينمائيين

أعلنت ادارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 22 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا عن تكريم الناقد السينمائي كمال رمزي، شيخ النقاد السينمائيين المصريين والعرب، في دورة هذا العام والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2021 بمدينة الإسماعيلية.

قال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة، إن تكريم الناقد كمال رمزي، مستحق لأحد رموز النقد السينمائي المعروفين، والذي لم يحصل على ما يستحقه من تكريم يتناسب مع عطائه الكبير في مجال النقد السينمائي وهو اسم كبير تفخر به السينما المصرية والعربية، وتاريخ سينمائى ممتد من آلاف المقالات التي سطرها فى حب السينما، وعشرات الكتب التي صارت مرجعا لكل دارسي الفن السابع، ومهرجانات عربية ومصرية ودولية شهدها وشارك فى تأسيسها، منذ تعلق فى فترة مبكرة بتلك الشاشة الفضية، فمنحها عمره.



وأضاف أن كمال رمزى هو أحد النقاد الكبار ويستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد السينمائيين" فهو صاحب رصيد كبير من الكتب والمقالات السينمائية والأبحاث التي شارك بها في العديد من لجان تحكيم المهرجانات الدولية، ولذلك فهو بحق ناقد يملك الرؤية والخبرة معاً ، وتتميز مسيرته النقدية بالتحرر من سطوة ونفوذ مؤسسات وصناع السينما، ونزاهته في الحكم على الأفلام والأعمال السينمائية قادته لأن يكون ودودا ودافئا في علاقته مع صناعها حيث لا يتصيد أخطاء بقدر ما يشير إلى ايجابيات ومواقف ويتعرض للسلبيات وفق منظوره ومنهجيته النقدية برقة وألفة تبغي الاشارة للخطأ بعيدا عن أساليب الهجوم والصراخ والإيذاء اللفظي أو المعنوي.

كمال رمزي مولود عام 1944 وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 قدم للمكتبة العربية جملة من المؤلفات النقدية التي تدرس وتحلل الإبداع السينمائي في مصر وسائر السينمات العربية والعالمية داخل منظومة من التفاصيل والمفردات السمعية البصرية والدرامية والتوثيقية الراغبة في تنشيط حراك التثقيف السينمائي بعيدا عن تلك النمطية المألوفة.

ومن أبرز مؤلفاته: "الهوية القومية السينما العربية"،"المصادر الروائية في الأفلام المصرية"،"نجوم السينما المصرية"، "الإنسان المصرى على الشاشة "،"سعد نديم : رائد السينما التسجيلية "، "الفن بین العمامة والدولة" ،" صلاح التهامي:عصر التفاؤل"، "نجوم السينما المصرية:الجوهر والأقنعة "، "محمود مرسي:عصفور الجنة و النار"، "كمال الشيخ : نصف قرن من الإبداع" ، "سینما الأحلام الضائعة "، "دراسات في السينما المصرية والسينما الأوربية "، "أفلام من الشرق والغرب "، "ومن مقاعد الترسو : مطالعات في السينما الأمريكية".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه سنويا المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.