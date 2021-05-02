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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء جلال تعلن عن وفاة حماتها

صدى البلد

أعلنت الفنانة صفاء جلال من خلال حسابها على فيسبوك، عن وفاة حماتها.

وكتبت صفاء جلال: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمه الله حماتي الغالية، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

وتشارك صفاء جلال في فيلم "ريما" الذي ينتمي لأفلام الرعب، وقالت إنه مشوق وأحداثه جميلة، لافتة إلى أن نوعية أفلام الرعب لها طبيعة خاصة.

في عيد ميلاد صفاء جلال.. قصة صعودها الفني

فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟.

الفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير أحمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

 

الموت فيلم ريما مايا نصري ريم عبد القادر محمد ثروت على السيد صفاء جلال

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