وكيل محمد عواد: أمامنا عدة شهور لبحث رحيله عن الزمالك

كشف عمر البنا وكيل محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، عن مصير اللاعب مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال عمر البنا، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، أن محمد عواد مستمر مع نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الموسم لايزال أمامه عدة شهور للحديث عن إمكانية رحيله.

وتابع أن الأزمة الأخيرة بين الحارس والجهاز الفني كانت بسبب سوء تفاهم، مشيرا إلى أن عواد لم يتم إبلاغه بموعد التدريب مع المستبعدين.

وأردف: المدير الفني تفهم الأمر بعد ذلك وعاد الحارس بعد توقيع العقوبة عليه والتدريب مع فريق الشباب.

واختتم: الأزمة المالية شأن داخلي بين اللاعبين والإدارة والزمالك حريص على دفع جميع المستحقات لجميع اللاعبين.