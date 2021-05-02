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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

سجادة
سجادة

تتملكنا الرغبة أحيانًا في اقتناء بعض الأشياء التي قد تتخطى مقدرتنا على دفع ثمنها، ومع انتشار مقاطع الفيديو الملهمة عبر مواقع التواصل أصبح من الممكن تحويل مقتنياتنا القديمة إلى أخرى جديدة كليًا.

باستخدام بعض المواد البسيطة وثقت شقيقتان في مقطع فيديو تحويل سجادة والدتهما القديمة إلى تحفة فنية، في محاولة منهما لإسعاد والدتهما التي كانت ترغب في اقتناء واحدة جديدة.

شارك مستخدم TikTok ويدعى @ officialpan5 مقطع فيديو خطوة بخطوة للشقيقتين وهما تبدعان معًا على السجادة باستخدام شريط لاصق وعلب من رذاذ الطلاء.

استولت الشقيقتان على مساحة كبيرة من سجادة والدتهما الكريمية وخلقتا نمطًا هندسيًا على الأرض بشريط لاصق، قبل رش كل قسم بطلاء ملون مختلف.

أوضح الفيديو أن الأم كانت ترغب في اقتناء سجادة لغرفة المعيشة، لكنها لم تملك المال لشرائها، لذلك قررت بناتها تقديم سجادة جديدة لها باستخدام تقنية غير عادية، مقتنعتان أن والدتهن ستحبها.

عندما تمت تغطية المخطط بالكامل بالطلاء متعدد الألوان، قمن بسحب الشريط للخلف للكشف عن ثمار جهدهما في النهاية.

علق الآلاف على مقطع الفيديو، الذي حقق منذ ذلك الحين أكثر من 800 ألف مشاهدة، لكن عدد كبير من الناس لم تعجبهم الفكرة.

مع إصابة مستخدم تيك توك بالرعب من المشروع الفني قائلا: "أنا آسف ولكني سأبكي إذا فعل أحدهم هذا في منزلي.. وبعد ذلك سأصرخ!"

وأشار آخر إلى أنه ربما كان بإمكانهم توفير الوقت في اقتناص سجادة مستعملة مقابل أموال قليلة.

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