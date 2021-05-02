سهلة وسريعة .. طريقة عمل بسكويت العيد بالحليب والنشادر

يعد البسكويت أحد أساسيات عيد الفطر، والذي يقدم مع الكحك، وتلجأ الكثير من ربات المنزل لعمل بسكويت العيد في المنزل، ونقدم لكم اليوم طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر والحليب.

مكوّنات بسكويت العيد

كيلوجرام من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من السمن.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقتان من النشادر.

رشّة من الملح.



طريقة تحضير بسكويت العيد

نضع في وعاء الخلاط الكهربائي السكر، والزبدة، ونخلطهما، ثمّ نضيف الفانيلا والبيض ونخلط مرةً أخرى، بعد ذلك نضيف النشادر، والحليب ونخلط جيداً. نخلط في وعاء كلاً من: الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، ثمّ نضيف مزيج المكونات السابق إلى خليط الطحين، ثمّ نخلط المكوّنات جيداً للحصول على عجينة متماسكة. نشكّل عجينة البسكويت بواسطة الماكنة المخصصة لذلك، ونرتبها في صواني ذات حواف قصيرة، ثمّ ندخلها إلى الفرن مدّة خمس عشرة دقيقة على حرارة 180درجة. نقدم بسكويت النشادر بعد أن يبرد مع كوب من الشاي بالحليب.