عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة .. طريقة عمل بسكويت العيد بالحليب والنشادر

صدى البلد

يعد البسكويت أحد أساسيات عيد الفطر، والذي يقدم مع الكحك، وتلجأ الكثير من ربات المنزل لعمل بسكويت العيد في المنزل، ونقدم لكم اليوم طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر والحليب.

 

 مكوّنات بسكويت العيد 

txt

قبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزل

txt

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

كيلوجرام من الدقيق. 
كوب من السكر.
كوب من السمن.
نصف كوب من الحليب. 
ثلاث بيضات. 
ملعقتان صغيرتان من الفانيلا. 
ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر. 
ملعقتان من النشادر. 
رشّة من الملح.


طريقة تحضير بسكويت العيد 

نضع في وعاء الخلاط الكهربائي السكر، والزبدة، ونخلطهما، ثمّ نضيف الفانيلا والبيض ونخلط مرةً أخرى، بعد ذلك نضيف النشادر، والحليب ونخلط جيداً. نخلط في وعاء كلاً من: الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، ثمّ نضيف مزيج المكونات السابق إلى خليط الطحين، ثمّ نخلط المكوّنات جيداً للحصول على عجينة متماسكة. نشكّل عجينة البسكويت بواسطة الماكنة المخصصة لذلك، ونرتبها في صواني ذات حواف قصيرة، ثمّ ندخلها إلى الفرن مدّة خمس عشرة دقيقة على حرارة 180درجة. نقدم بسكويت النشادر بعد أن يبرد مع كوب من الشاي بالحليب.

بسكويت البسكويت بسكويت النشادر النشادر الدقيق العيد بسكويت العيد

موضوعات متعلقة

إقبال على شراء كحك العيد بـ وسط البلد.. فيديو

قبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزل

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم الأحد 2/ 5/ 2021 فى مصر

طلقة اخترقت رأسه.. حبس 8 بلطجية لتورطهم في قتل طفل بالمطرية

ليفربول عن تصريحات محمد صلاح بشأن عدم تجديد تعاقده: لا تعليق

على جدار كهف قديم.. اكتشاف آثار أيدي أطفال عمرها 1200 عام

موعد اذان المغرب 20 رمضان

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

سد النهضة على رأس مباحثات سودانية أوغندية.. والخرطوم: إثيوبيا تشتري الوقت بتعنتها

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

إيران.. اندلاع حريق هائل بمنطقة صناعية في قم.. وزلزال يضرب الجنوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ