أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 1-5-2021

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 2-5-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

أسعار الخضروات والفاكهة.. أسعار الخضراوات اليوم الأحد

وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3.75 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 3 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيهات، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الأحد ..

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 5 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 5.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 6.5 جنيه، والألوان بـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم الأحد ..

سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5.5 جنيه، والبلدي 5 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6 جنيهات، والثوم ب 11 جنيها، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة اليوم الأحد، فوصل سعر كيلو البرتقال أبو سرة إلى 8 جنيهات، والفراولة إلى 7 جنيهات.

سجلت أسعار الفاكهة اليوم الأحد..

سجل الكانتلوب 5 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي بـ 20 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.