رئيس قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون العاملين بالخارج قريبا.. فيديو

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان أنه حينما حضرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ، لمناقشة بيانها أمام البرلمان كشفت لنا عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون تنظيم الهجرة وشئون العاملين فى الخارج إلى البرلمان قريبا.

وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : كما أكدت وزيرة الهجرة لنا أن مشروع القانون تم الانتهاء منه ويدرس فى مجلس الوزراء ، وبمجرد الانتهاء منه فى مجلس الوزراء سيرسل إلى البرلمان.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه من المقرر أن يعالج القانون مشكلة جثامين المصريين فى الخارج وحل مشاكل العاملين المصريين فى الخارج حال عدم قدرتهم على العودة لبلدهم.

وتابع: كما سيتضمن مشروع القانون شروط التقدم بوظائف فى الخارج، بحيث يكون الشخص مؤهلا لهذه الوظيفة للعمل فى الخارج وتم تدريبه عليها.