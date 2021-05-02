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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

شم النسيم عيد المصريين

كيف احتفل المصريون بعيد شم النسيم عبر التاريخ.. أمسية ثقافية بالأعلى للثقافة

صدى البلد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية بعنوان: "شم النسيم .. عيد المصريين - كيف احتفل المصريون بعيدهم على مر التاريخ، وهي أمسية ثقافية بمشاركة أساتذة التاريخ والآثار والتراث الشعبي، وتقام الأمسية في تمام العاشرة والنصف مساء غدا الإثنين الموافق 3 مايو الحالى.

 

ويشارك بها كل من: الأستاذ الدكتور سميح شعلان أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة الفنون الشعبية بالمجلس، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء مدير عام المركز العلمى للآثار والفنون الإسلامية بطور سيناء بوزارة السياحة والآثار عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والدكتور لؤي سعيد مدير مركز التراث القبطي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة ماري ميساك أستاذة الآثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، والمؤرخ الأستاذ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة.

 

وتقام الأمسية أونلاين عبر تطبيق زووم؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة أونلاين عبر الدخول في موعد الأمسية على الرابط التالي:
https://us06web.zoom.us/j/88472870606----

كما يصاحب الأمسية بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك عبر الرابط التالي:
https://web.facebook.com/ConferenceDepartment

المجلس الأعلى للثقافة شم النسيم عيد شم النسيم التراث الفنون الشعبية المصريين

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