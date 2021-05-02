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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة هروب كارتيرون بعد حصوله على جواز سفره

صدى البلد

قال عمرو الدرديرى المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك، أن منح الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق جواز سفره لايعنى هروبه من القلعة البيضاء.

وقال الدرديرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" منح كارتيرون جواز سفره أمر طبيعى ولايعنى هروب المدرب الفرنسي من نادي الزمالك".
وأكمل المتحدث الاعلامى لنادى الزمالك :"لو كارتيرون عايز يهرب ببساطة هيطلع جواز سفر جديد من السفارة ، كان فيه خلافات بينه وبين أسامة نبيه الأسبوع الماضى وتدخل البعض لإشعالها لكنها انتهت في عشرة دقائق بحضور فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالزمالك".
وأضاف الدرديرى:"مجلس إدارة الزمالك لم يتخذ قرار بمعاقبة جنش أو أبو جبل حتى الان مع احترامى للجميع ، وكارتيرون رفض هذا الامر".
وعن مصطفى محمد قال الدرديرى:" جالطة سراى التركى لديه رغبة في تحويل إعارة مصطفى محمد لبيع نهائي ولكن حتى الان لم تحدث مخاطبات رسمية في هذا الشأن".

كارتيرون نادي الزمالك الزمالك اسامه نبيه ادارة الزمالك مصطفي محمد جالطة سراى التركى

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