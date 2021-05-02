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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصرالحديثة يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

الدكتور وليد دعبس
الدكتور وليد دعبس

هنأ الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية وأقباط مصر شركاء الوطن والمصير الواحد بحلول عيد القيامة المجيد، متمنيا لهم الخير والسعادة.

وأكد الدكتور وليد دعبس، فى تهنئته باسم الحزب، أن مبادئ الوحدة الوطنية التى يحرص عليها جميع المصريين على أرض مصر كانت ومازالت وستظل هى صمام الأمان لمصر واستقرارها.

وأوضح رئيس حزب مصر الحديثة، أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.

عيد القيامه المجيد حزب مصر الحديثة البابا تواضروس أقباط مصر الوحدة الوطنية

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