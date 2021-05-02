حزب مصرالحديثة يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية وأقباط مصر شركاء الوطن والمصير الواحد بحلول عيد القيامة المجيد، متمنيا لهم الخير والسعادة.

وأكد الدكتور وليد دعبس، فى تهنئته باسم الحزب، أن مبادئ الوحدة الوطنية التى يحرص عليها جميع المصريين على أرض مصر كانت ومازالت وستظل هى صمام الأمان لمصر واستقرارها.

وأوضح رئيس حزب مصر الحديثة، أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.