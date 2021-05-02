تم تأجيلها.. تفاصيل شغب جماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول.. شاهد

أكد نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي تأجيل مباراة الفريق أمام ليفربول إلى وقت لاحق لم يتم تحديده.

وأضاف اليونايتد في بيان، أنه بعد المناقشات بين الشرطة والبريميرليج ومجلس أولد ترافورد والأندية، تم تأجيل المباراة أمام ليفربول لدواعٍ أمنية بعد تظاهرات اليوم، وسيتم المناقشة مع البريميرليج بشأن تحديد موعد آخر للمواجهة، متابعا: جماهيرنا تتمتع بالشغف تجاه مانشستر يونايتد، ونتفهم تمامًا حقهم في التعبير عن رأيهم عبر التظاهر السلمي .

وشهد محيط ملعب أولد ترافورد وقفة احتجاجية كبيرة من جانب جماهير مانشستر يونايتد للمطالبة برحيل عائلة جليزر الأمريكية عن النادي، بعد موقف الإدارة الخاص ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

واقتحمت بعض الجماهير ملعب المباراة للتعبير عن غضبها تجاه عائلة جليزر قبل المواجهة المنتظرة لكتيبة سولسشاير أمام ليفربول في البريميرليج.

وكان فريق مانشستر يونايتد ضمن 12 فريقًا أعلنت الانسحاب عن بطولة دوري السوبر الأوروبي.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان من المقرر أن يستقبل ليفربول اليوم في قمة مباريات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جماهير الشياطين الحمر اقتحمت ملعب أولد ترافورد مطالبة برحيل ملاك النادي.



