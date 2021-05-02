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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراجل الطيب .. وفاة والد زوجة الفنان احمد التهامي

احمد التهامي
احمد التهامي

أعلن الفنان احمد التهامي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن وفاة والد زوجته ، مطالبا جمهوره ومحبيه، بالدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة في هذا الشهر الكريم. 


وكتب احمد التهامي، عبر حسابه على انستجرام: "والد زوجتي الراجل الطيب المحترم في ذمة الله نسألكم الدعاء 🤲"


ويشارك احمد التهامي في السباق الرمضاني بمسلسل أحسن أب بجانب على ربيع و كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  


مسلسل أحسن أب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول أحد الآباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

 

 

الموت يفجع مسلسل احسن اب السباق الرمضانى احمد التهامي الدعاء للمتوفى انستجرام

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