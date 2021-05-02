صلاة التراويح من مسجد الحسين.. فيديو وصور

شهد مسجد الحسين بالقاهرة إقبالا من المواطنين لـ صلاة العشاء والتراويح في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



ورصدت عدسة "صدى البلد" صلاة التراويح بمسجد الحسين وسط الالتزام بالتباعد بين المصلين في الصفوف وارتداء الكمامات.

وحذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والوزارة من عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة.

وكتب الوزير على صفحته الرسمية على فيسبوك: “تحذير وتنبيه على جميع الأئمة وجميع العاملين بالمساجد والمفتشين ومديري الإدارات والمديريات عدم الاعتداد بأي تعليمات شفوية أو بأية أخبار تنشر على أي موقع أو صفحة شخصية أو غير شخصية أيا كان مصدرها ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمي للوزارة أو صفحة الوزارة الرسمية أو الموقع الرسمي".



وتابع :" وتحذر الوزارة من نشر أية أخبار غير صحيحة ، وأن تعبير أي أحد عن وجهة نظره على صفحته الشخصية لا يعبر بأي صورة من الصور عن أي توجه للوزارة ، فالوزارة لا يعبر عنها إلا سلطتها المختصة وفق ما ينظمه القانون ، كما نؤكد أنه لا توجد أي تعليمات جديدة بشأن استخدام مكبرات الصوت خلال الشهر الكريم".