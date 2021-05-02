غالية بن علي في سهرة رمضانية بأوبرا الإسكندرية ‏

نظمت دار أوبرا الإسكندرية مساء اليوم الأحد حفلا فنيا للفنانة التونسية غالية بن على وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، استمرارا للسهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية على جميع مسارحها.

تضمن برنامج الحفل باقة من اشهر أعمال زمن الفن الجميل حيث قدمت مجموعة من الأعمال التراثية التى تفاعل معها الحضور والتى اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى ، عرفت الهوى والف ليلة وليلة الى جانب مختارات من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى وقضيت.

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يذكر ان غالية بن على مغنية تونسية ولدت فى بلجيكا ، تميزت بادائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية ، اتمت دراستها الجامعية في بروكسل ( بلجيكا ).

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص ، تعرفت على عازف العود التونسي مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية ، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم ، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة .