عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلسة تصوير الراقصة جوهرة بـ مسجد الميناء

الموضوع أخد أكبر من حجمه.. محافظ البحر الأحمر يعلق على جلسة تصوير جوهرة بـ مسجد الميناء

جوهرة
جوهرة

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جلسة تصوير الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء، أحد أشهر مساجد البحر الأحمر.


وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بمنتهى الأمانة لا أعرف تفاصيل تلك الواقعة، فمسجد الميناء يقع في منتصف المدينة ويعد أحد أهم المزارات للتعريف بالعمارة الإسلامية للسائحين الأجانب".

وأشار: "أنا مش هعرف أفرق مين رقاصة ومين سائح، والموضوع أخد أبعاد أكبر من حجمه بكتير"، مستطردا: "الفترة الماضية كان هناك ركود في حركة السياحة بسبب فيروس كورونا".

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه خلال زيارته لمدينة الغردقة لزيادة رونق مدينة الغردقة، لافتا: "بدأنا في تطعيم العاملين في قطاع السياحة ضد لقاح كورونا، وسيتم تطعيم كافة المرتبطين والمتعاملين مع قطاع السياحة بصفة عامة"، مردفا أن أنه تطعيم أكثر من 26 ألف فرد من العاملين بقطاع السياحة ضد لقاح كورونا.
 

جلسة تصوير لقاح كورونا فيروس كورونا رئيس الوزراء محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة جوهرة الراقصة جوهرة

ترشيحاتنا

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

دعاء صلاة التهجد في رمضان 2021 .. 83 كلمة رددها النبي

العملاق البافاري يواصل تألقه عبر 4 جران كوبيه| فيديو

دعاء ليلة القدر مكتوب للزواج .. مستجاب

أخطرها تصلب الشرايين.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب الأمراض

سحورك عندنا .. فول إسكندرانى وأومليت بالسوسيس وبطاطس بيوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ