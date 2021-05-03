الموضوع أخد أكبر من حجمه.. محافظ البحر الأحمر يعلق على جلسة تصوير جوهرة بـ مسجد الميناء

جلسة تصوير الراقصة جوهرة بـ مسجد الميناء

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، جلسة تصوير الراقصة جوهرة بساحة مسجد الميناء، أحد أشهر مساجد البحر الأحمر.



وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "بمنتهى الأمانة لا أعرف تفاصيل تلك الواقعة، فمسجد الميناء يقع في منتصف المدينة ويعد أحد أهم المزارات للتعريف بالعمارة الإسلامية للسائحين الأجانب".

وأشار: "أنا مش هعرف أفرق مين رقاصة ومين سائح، والموضوع أخد أبعاد أكبر من حجمه بكتير"، مستطردا: "الفترة الماضية كان هناك ركود في حركة السياحة بسبب فيروس كورونا".

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه خلال زيارته لمدينة الغردقة لزيادة رونق مدينة الغردقة، لافتا: "بدأنا في تطعيم العاملين في قطاع السياحة ضد لقاح كورونا، وسيتم تطعيم كافة المرتبطين والمتعاملين مع قطاع السياحة بصفة عامة"، مردفا أن أنه تطعيم أكثر من 26 ألف فرد من العاملين بقطاع السياحة ضد لقاح كورونا.

