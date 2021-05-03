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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصيحة لن تنساها رنا رئيس من يحيى الفخراني .. فيديو

رنا رئيس
رنا رئيس


قالت  الفنانة رنا رئيس  ، إنني عندما بدأت في تصوير دوري في مسلسل " نجيب زاهي زركش " كنت متخوفة جدا لولا دعم الدكتور يحيي الفخراني لدي مؤكدا انه من السهل أن اجعل احد يكرهني ولن من الصعب أن اجعله يحبني .

وأضافت رنا رئيس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن ردود أفعال الجمهور بعد نجاح المسلسل اسعدني جدا بسبب الأسامي التي أصبحت ملقبة بها بعد المسلسل ومنها " زركوشة العيلة ".

 

وأوضحت  رنا رئيس  ، أن العمل مع الدكتور يحيي الفخراني مختلف تماما عن العمل مع أي ممثل آخر مؤكدة أنها كانت تذهب إلى التصوير وهي سعيدة بسبب تواجد يحيي الفخراني.

 

وتابعت : أن الدكتور يحيى أعطاني الكثير من النصائح وشجعني كثيرا وأبرزها عندما قال لي الدكتور يحيي الفخراني أن " الطبيعة دائما تكسب " .

يحيى الفخراني مسلسل الفنانة نجيب زاهي زركش مسلسل نجيب زاهي زركش

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