نصيحة لن تنساها رنا رئيس من يحيى الفخراني .. فيديو



قالت الفنانة رنا رئيس ، إنني عندما بدأت في تصوير دوري في مسلسل " نجيب زاهي زركش " كنت متخوفة جدا لولا دعم الدكتور يحيي الفخراني لدي مؤكدا انه من السهل أن اجعل احد يكرهني ولن من الصعب أن اجعله يحبني .

وأضافت رنا رئيس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : أن ردود أفعال الجمهور بعد نجاح المسلسل اسعدني جدا بسبب الأسامي التي أصبحت ملقبة بها بعد المسلسل ومنها " زركوشة العيلة ".

وأوضحت رنا رئيس ، أن العمل مع الدكتور يحيي الفخراني مختلف تماما عن العمل مع أي ممثل آخر مؤكدة أنها كانت تذهب إلى التصوير وهي سعيدة بسبب تواجد يحيي الفخراني.

وتابعت : أن الدكتور يحيى أعطاني الكثير من النصائح وشجعني كثيرا وأبرزها عندما قال لي الدكتور يحيي الفخراني أن " الطبيعة دائما تكسب " .