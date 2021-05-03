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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق لعلاج إرتفاع الكوليسترول فى الدم..تعرفى عليها

صدى البلد

إذا كنت تعانين من إرتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم إليك طرقا سريعة يمكن تجربتها يقدمها موقع هيلث لاين وتتخلص فى تناول بعض المواد الغذائية ومنها:

 

أوراق الخرشوف 

 

 أوراق الخرشوف  تحتوي على مادة السينارين التي يُفترض أنها تزيد من إنتاج الصفراء في الكبد وتسرع من تدفق الصفراء من المرارة ، مما يؤدي معًا إلى زيادة إفراز الكوليسترول.

 

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ثوم

 

 يعتبر الثوم عشبًا أساسيًا يخفض نسبة الكوليسترول ، وله نشاط مضاد للأكسدة يساعد في زيادة معدل امتصاص الكبد وتحطيم LDL الكوليسترول من الدم.

 منتجات الصويا

 

يمكن للمرء أيضًا أن يستهلك منتجات الصويا كبدائل للحوم ويمكن أن تخفض أيضًا نسبة الكوليسترول من خلال تعزيز التمثيل الغذائي للكوليسترول الضار في الكبد. ومن المعروف أيضًا أنها تزيد من نسبة الكوليسترول الحميد ، ويُعتقد أن 47 جرامًا من فول الصويا قد تساعد في تقليل الكوليسترول الكلي بنسبة تسعة بالمائة 

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بذور الكتان

 

من الأعشاب التى تخفض نسبة الكوليسترول فى الدم  وهو غني بمركبات الفلافونويد التى تساعد فى  استقرار الكولاجين وكذلك تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

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