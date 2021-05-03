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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الرنجة المطبوخة

صدى البلد

تعتبر الرنجة من الأطباق التي يرغب بها الكبار والصغار ويتم تناولها عادةً خلال الأعياد والمواسم .
 

لذا قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ عدة طرق صحية لتحضير الرنجة  المطبوخة.

مكوّنات الرنجة  المطبوخة:


- قطعتين من الرنجة
- ثوم مفرومة (رأس كامله )
- عصير طماطم حبتين 
- عصير ليمون ( 2 ليمونة)
- شطة حامية مقطعة (حسب الرغبة)
- ملح، كمون، فلفل، بهارات، حبهان، شطة.

 

طريقة تحضير الرنجة  المطبوخة:

 

- اشوي الرنجة واتركيها جانباً
- ضعي القليل من الزيت في مقلاية وضعي الثوم.
- أضيفي الشطة الخضراء والطماطم ودعيها تغلي.
- أضيفي الرنجة والتوابل وقلّبيها جيدا.
- أضيفي الليمون ثم أطفئي النار تحتها.
 

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