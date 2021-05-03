طريقة تحضير الرنجة المطبوخة
تعتبر الرنجة من الأطباق التي يرغب بها الكبار والصغار ويتم تناولها عادةً خلال الأعياد والمواسم .
لذا قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ عدة طرق صحية لتحضير الرنجة المطبوخة.
مكوّنات الرنجة المطبوخة:
- قطعتين من الرنجة
- ثوم مفرومة (رأس كامله )
- عصير طماطم حبتين
- عصير ليمون ( 2 ليمونة)
- شطة حامية مقطعة (حسب الرغبة)
- ملح، كمون، فلفل، بهارات، حبهان، شطة.
طريقة تحضير الرنجة المطبوخة:
- اشوي الرنجة واتركيها جانباً
- ضعي القليل من الزيت في مقلاية وضعي الثوم.
- أضيفي الشطة الخضراء والطماطم ودعيها تغلي.
- أضيفي الرنجة والتوابل وقلّبيها جيدا.
- أضيفي الليمون ثم أطفئي النار تحتها.