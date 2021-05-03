تعتبر الرنجة من الأطباق التي يرغب بها الكبار والصغار ويتم تناولها عادةً خلال الأعياد والمواسم .



لذا قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ عدة طرق صحية لتحضير الرنجة المطبوخة.



- قطعتين من الرنجة

- ثوم مفرومة (رأس كامله )

- عصير طماطم حبتين

- عصير ليمون ( 2 ليمونة)

- شطة حامية مقطعة (حسب الرغبة)

- ملح، كمون، فلفل، بهارات، حبهان، شطة.

طريقة تحضير الرنجة المطبوخة:

- اشوي الرنجة واتركيها جانباً

- ضعي القليل من الزيت في مقلاية وضعي الثوم.

- أضيفي الشطة الخضراء والطماطم ودعيها تغلي.

- أضيفي الرنجة والتوابل وقلّبيها جيدا.

- أضيفي الليمون ثم أطفئي النار تحتها.

