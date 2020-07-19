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طريقة مبتكرة لعمل الرنجة بالخضار

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:01 ص
تونة بالخضار
تونة بالخضار
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أسماء عبد الحفيظ

تحتار ربات المنزل فى أصناف الطعام يوميا، وتبذل كثيرا من المجهود لإعداد الطعام يوميا، لذلك نقدم لك سيدتي طريقة عمل رنجة بالخضار بدون مجهود.

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل الرنجة بالخضار.

المقادير:

8 شرائح رنجة
280 مل من خل التفاح
1 ملعقة كبيرة فلفل (أبيض أو أسود أو وردي)
2 من أوراق الغار الطازجة
1 ملعقة كبيرة كزبرة
فجل حار مقشر
1 حبة بصل أحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة

الطريقة:
1 رشي شرائح الرنجة بالملح واتركيها لمدة 2-3 ساعات. يشطف جيدا واتركها حتى تجف.

2 ضعي خل التفاح والسكر وحبوب الفلفل وأوراق الغار وبذور الكزبرة والفجل في مقلاة وأغليهم. أضف راوند واتركه يطهى برفق شديد لبضع دقائق. أبعده عن الحرارة.

3 ضع طبقة الرنجة في طبق غير معدني. ضعي طبقة من الجلد على الجانب السفلي ، ثم رشيها على البصل الأحمر وضعي الطبقة الأخرى على الجانب العلوي من الجلد.

4 عندما يكون سائل التخليل دافئًا ولكن ليس ساخنًا ، اسكبه فوق السمك ، مع التأكد من غمره بالكامل. يترك ليبرد تماما ويوضع في الثلاجة. ستكون جاهزة للأكل في غضون 3 أيام ، لكنها ستبقى لعدة أسابيع طالما أن الأسماك مغمورة

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