أكلات سحور رمضان .. فول بالزبادى وخيار بالجبنة وبطاطس بيوريه

تقع السيدات في حيرة شديدة يوميا عند اختيار أكلات سحور رمضان؛ لتجمع بين المذاق الشهي، والقيمة الغذائية العالية.



ونعرض لكم يوميا قائمة أكلات سحور رمضان بمذاق مميز وتتضمن قائمة اليوم تناسب الصيام فى الحر وتمنع العطش، الأكلات الآتية: فول بالزبادى وخيار بالجبنة وبطاطس بيوريه.

طريقة عمل فول بالزبادى

يعد الفول من أكلات سحور رمضان الأساسية ولكنه نوعا ما يزيد العطش لذا فإن إضافة الزبادى له تجعله يجمع بين ميزتي عدم الجوع وعدم العطش .. الوصفة للشيف نورا السادات.

مقادير فول بالزبادى

3 علبة فول

2 علبة زبادى

3 ملعقة زيت

1 ملعقة ملح

رشة كمون

عصير ليمونة



طريقة عمل فول بالزبادى

* يقلب الجميع مع بعض و يقدم.

طريقة تحضير جبنة بالخيار

تعد الجبنة بالخيار من أشهر أكلات سحور رمضان المرطبة التى تناسب صيام الصيف، ونقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاق مميز من خلال وصفة الشيف نورا السادات.

مقادير جبنة بالخيار

نصف كيلو جبنة فيتا

1 علبة زبادي

2 ثمرة خيار مبشورة بالقشر

زيت ذرة

طريقة تحضير جبنة بالخيار

* تخلط جميع المقادير وتقدم باردة مع الخبز

طريقة عمل بطاطس بيوريه

تعد البطاطس من أكلات سحور رمضان المغذية فهى غنية بالألياف الغذائية وخفيفة على المعدة ونقدمها لكم بطريقة الشيف شربيني.

مقادير بطاطس بيوريه

بطاطس

فلفل

كزبرة خضراء

زبدة

كمون

ملح – فلفل

كريمة لباني

طريقة عمل بطاطس بيوريه

* اسلقي البطاطس في ماء وملح و اهرسي البطاطس واضيفي اليها الكريمة اللباني والملح والفلفل والكمون والزبدة والفلفل والكزبرة الخضراء المفرومة ثم قدميها.