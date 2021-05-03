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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قصف حوثي جديد يستهدف نجران

السعودية.. قصف حوثي جديد يستهدف نجران

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه مدينة نجران.

 

وقال التحالف إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتا تجاه نجران، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

 

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في حواره التلفزيوني، يوم الثلاثاء، رفض بلاده وجود "أي  تنظيم مسلح خارج عن القانون" على حدودها، داعيا مليشيات الحوثي وقف إطلاق النار في اليمن وخوض التفاوض.

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وشدد على أنه "لا توجد أي دولة في العالم تقبل بوجود ميليشيا على حدودها أو أي تنظيم مسلح خارج عن قانون الدولة على الحدود، وهذا أمر غير مقبول للسعودية ولدول المنطقة وغير مقبول للشرعية (الحكومة المعترف بها أمميا) في اليمن".

 

وأضاف: "نتمنى أن يجلس الحوثي حول طاولة المفاوضات مع جامع الأقطاب اليمنية للوصول إلى حلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة".

 

وتابع: "الأرض مقدمة من السعودية لوقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس حول طاولة المفاوضات".

 

وأشار إلى أنه لا شك في أن هناك "علاقة قوية" بين الحوثيين والنظام الإيراني، لكنه أعرب عن تمنياته في أن تراعي الجماعة مصالح اليمن قبل أي شيء آخر.

السعودية نجران استهداف الحوثيين للسعودية الحوثيون الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان

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