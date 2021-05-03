ضل راجل الحلقة 21.. أسرة كابتن جلال مهددة بالطرد في الشارع

زادت حدة الأزمات في حياة أسرة كابتن جلال تعقيدا ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل ضل راجل، بعدما استطاع زغلول زوج شقيقته الحصول على حجم يمكنهما من شقة العائلة التي تتهافت عليها المشكلات من جميع الجهات.

أحداث ضل راجل

مازال كابتن جلال محبوسا على ذمة قضية قتل خميس العترة صاحب فيديو إثبات حق وواقعة شهد، لكن ضابط المباحث توصل إلى متهم آخر ظهر في مكان الحادث على كاميرات المراقبة وهو نفسه المسجل خطر الذي كان يقابل عمرو صديق سيف في الحلقة الماضية من ضل راجل .

تمكن عمرو من خداع والدة سيف صديقه وإقناعها بالزواج منه طمعا في أموالها، واستكمالا لخطته للسيطرة على ثروة صديقه الذي يثق فيه بعدما كان السبب في تسجيل فيديو واقعة شهد من البداية.

يشعر سيف النجار بالتردد تجاه قرار زواجه من غادة التي تنشغل بالتحضير لحفل زفافها، واتصل بشهد هاتفيا لكنها لم تجب، بعدما ذهبت والدتها إلى منزله وحاولت استعطاف والدته لتخليص زوجها من محبسه.

أزمة جديدة تواجه عائلة كابتن جلال في مسلسل ضل راجل بعد هروب زوجة خاله الشابة من منزله وبحوزتها الأموال التي جمعتها الأسرة لشراء فيديو شهد، وألقي القبض على والدها قبل تسليمها إلى خميس.

تساعد الطبيبة ملك أسرة كابتن جلال بعد حبسه واقتربت أكثر من شهد ابنته وتذهب معها إلى زيارات الطبيبة في الوقت الذي تتقرب فيه يوميا من ضابط المباحث.