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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوامر ملكية سعودية.. تعيين نواب ومساعدين لبعض الوزراء

العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

كما أعلن العاهل السعودي، تعيين الدكتورة ايمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

وتعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

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العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

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أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي الملك سلمان خاص بديوان المظالم

فيما قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، تعيين المهندس، عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

كما قرر الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

كما أعلن تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وفيما تقرر إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، عددا من الأوامر الملكية.

وقرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما تقرر تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال الملك سلمان الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية سعودية الهيئة السعودية للفضاء مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان

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