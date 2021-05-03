نائب محافظ قنا يجرى جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا، بناء علي تكليفات محافظ قنا.

رافقه خلال الجولة المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة ،وأشرف أنور، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والرائد محمد الجنزورى من شرطة المسطحات المائية، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام.

تفقد نائب محافظ قنا، كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا، موجهاً بغلق مداخل الحدائق والكورنيش تماماً وقطع كل السبل التى قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات والإحتفال بشم النسيم.

وشدد نائب محافظ قنا، على مسئولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق احتفالا بأعياد شم النسيم.

و ناشد عمر، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات و الإرشادات للحد من أنتشار فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة و قرارات مجلس الوزراء.

نائب محافظ قنا يتفقد إغلاق المتنزهات

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