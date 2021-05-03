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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة شاب والبحث عن أخرى غرقا في مياه نهر النيل بببني سويف

انتشال جثة شاب والبحث عن أخرى غرقا في مياه نهر النيل بـ بني سويف

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

 

لقي شابان مصرعهما، غرقا، أمس الأحد، أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل، هربًا من حرارة الجو، وتم إنتشال جثة أحدهما وجارٍ البحث عن الآخر.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لدائرة مركز ببا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا الى محل البلاغ، مدعمة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الشابين "عبدالرحمن محمد رمضان" و"زياد هشام عبدالعظيم" يبلغان من العمر 16 عامًا، يقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة المركز.

وتبين أن الشابين قفزا في مياه نهر النيل للاستحمام، هربا من حرارة الجو، أثناء ساعات الصيام إلا أن تيار المياه جرفه بعيدًا ولم يستطيعا مقاومته فاستقرت جثتيهما في قاع النهر حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الآخر.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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من جانب آخر تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية.

وأكد محافظ بني سويف، استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "مطلع يناير الماضي"، إضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مشددا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

 

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