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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالب أمريكية بإلغاء قرار عودة الطلاب إلى المدارس بسبب كورونا

المدارس في الولايات
المدارس في الولايات المتحدة

تضغط نقابة المعلمين في الولايات المتحدة، على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلغاء قرار إعادة فتح المدارس، مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من جديد في ولاية أوريجون، مما أدى إلى إغلاق 15 مقاطعة.

وأفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أن الاتحاد الأمريكي للمعلمين أرسل رسائل بريد إلكتروني إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل أن يصدر توجيهات بشأن إعادة فتح المدارس للتدريس الشخصي. كما أرسل نسخة من البريد الإلكتروني إلى مسؤولي البيت الأبيض.

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وذكرت الصحيفة أن النقابة ضغطت على مركز السيطرة على الأمراض لتهدئة حديثها المتكرر بشأن إعادة الطلاب إلى الفصل الدراسي بغض النظر عن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وكذلك للسماح للمدرسين بالحق في العمل من المنزل.

كما تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى المركز من قبل مجموعة المراقبة المحافظة "أمريكان من أجل الثقة العامة"، والتي ورد أنها حصلت عليها من خلال طلبات قانون حرية المعلومات.

وجاء هذا الأمر في الوقت الذي وضعت فيه كيت براون حاكمة ولاية أوريجون الأمريكية 15 مقاطعة تحت فئة "الخطر الشديد" يوم الجمعة الماضية بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بنسبة 51٪ في أسبوعين فقط، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

 

 

 

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