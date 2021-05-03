بحشوات مختلفة. . 3 طرق ناجحة لعمل المعمول

يعد المعمول بالعجوة هو احدي مشتقات كحك العيد وقدم الشيف محمد سليمان ٣ طرق ناجحة لعمل المعمول واختاري مايناسبك



الطريقة الاولى المعمول بالعجوة

المقادير

٤ كوب دقيق

٣ أكوب دقيق بسبوسة

٢كوب سمنة بلدي سايحة دافئة

٦ معالق كبيرة زيت ذرة

٢معلقة كبيرة ماء زهر

١كوب سكر بودرة

١ كوب حليب بودرة

٢معلقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

نصف كوب ماء ممكن يزيدوا او ينقصوا حسب نوع الدقيق

للحشوة ..

نصف كوب من اي نوع مكسرات حسب الرغبة (فستق وبندق وجوز ولوز وكاچو) او نوتيلا او صوص شيكولاتة او صوص كراميل او ملبن

نحلطها على النار مع كوب من مهروس العجوة مع معلقتين من عسل النحل ومعلقة كبيرة من الزبدة ونتركها تبرد ونشكلها كورات

الطريقة ..

نخلط دقيق البسبوسة مع الحليب البودرة و السكر البودرة والبيكنج بودر ورشة الملح على الدقيق ونخلطهم جيدا

بعدها نضيف السمنة السايحة الدافئة والزيت ونبس الخليط باليد جيدا .

بعدهانضيف ماء الزهر ونضيف الماء تدريجيا حتى نحصل على عجينةسهلة التشكيل

بعدها تشكل العجينة ونضع كورات الحشوة بداخلها يدويا او في قالب المعمول ونرصهم في صينية الفرن

ونسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة متوسطة ١٦٠ دجة وندخل الصينية على الرف الأوسط لمدة نصف ساعةوعندما يحمر لونها من اسفل نطفئ الفرن من اسفل ونشغل الشواية من اعلى فقط على اقل درجة حتى تتلون باللون الدهبى المطلوب



ملحوظة نترك قطع المعمول في الصينية حتى تبرد تماما حتى تتماسك لانها تكون هشة جدا وهي ساخنة

تقدم مع الشاي بالحليب او اي نوع قهوة تفضلونها

وبالهنا والشفا







معمول التمر





المقادير

1- ٧٥٠ جرام دقيق حلويات (بدون عرق )

2- ٢٥٠ جرام سميد ناعم

3- ٢٥٠ جرام زبدة طرية

4- ٢٥٠ جرام سمنة بلدي

5- نصف كوب سكر ناعم

6- رشة فانيليا

7- رشة ملح

8- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

9- كوب ماء مذاب فيه ٢ ملعقة كبيرة ماء ورد

10-( واحد ملعقة صغيرة ريحة الكحك)

أو بديلها

( مطحون ملعقة صغيرة شمر محمص ومطحون ملعقة صغيرة يانسون محمص)

أو بديلها

،(ملعقة كبيرة من مطحون المحلب المحمص)

11- للحشوة ربع كيلو عجوة منزوعة النوى يتم اذابتها على النار في ملعقة زبدة ويضاف لها السمسم المحمص او اي نوع مكسرات مطحونة ناعم حسب الرغبة وتقلب جيدا على النار حتى التماسك ثم نتركها تبرد قليلا ثم نشكلها كرات اصغر من حجم صفار البيضة .

الطريقة



1- في وعاء عميق نضع الدقيق ثم رشة الملح ورشة الفانيليا ونصف معلقة البيكنج باودر ثم عليه السميد ثم ريحة الكحك او بدائلها ثم السكر الناعم ونقلب بالمعلقة كل هذه المقادير حتى تتجانس

2- ثم ننزل بالسمن والزبدة ونقلب الجميع براحة اليد ونبسها ونفركها حتى تتجانس المكونات جميعا ولا يهم الوقت من عشر دقائق الى ربع ساعة

3- ننزل أخيرا بكوب الماء الذي اذبنا فيه ملعقتين من الماورد ونقلب ونبس براحة اليد جميع المقادير اطول وقت ممكن من عشر دقائق الى ربع ساعة حتى تظهر لنا عجينة ملساء ثم نضعها في البراد(الثلاجة) لترتاح

مدة ساعة كاملة

4- ثم نشكل كل العجينة الى كرات بحجم ٣٠ جرام.

ثم نحشوها بكرات العجوة التي اعددناه سابقا

5- ثم نضعها في طابع اوقالب المعمول المغطى بورق بلاستيكي مع الضغط الجيد

ثم نرصها في صاج الفرن

6- نشعل الفرن مسبقا اثناء عمل قوالب المعمول على درجة متوسطة ١٨٠°

7- نضع ثقب على كل حبةمعمول باستعمال عود اسنان.

8- ندخلها الفرن المسخن من قبل مدة ١٢ دقيقة على الرف الاوسط والنار تكون من اسفل فقط حتى الاحمرار من اسفل ثم نشعل النار من اعلى ٣ دقائق

حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرج الصاج او الصينية من الفرن،وهي ساخنة نرشها بالسكر الناعم او حسب الرغبة ونتركها في صاج الفرن حتى تاخذ حرارة



الطريقة الثالثة

طريقة عمل المعمول

المقادير

1- ٢ كوب دقيق حلويات متعدد الاغراض

2- ٤ كوب سميد ناعم

3- ٢ كوب زبدة طرية

4- ١ كوب حليب

5- نصف كوب سكر ناعم

6- ٤ معالق ماءورد

7 - للحشوة

- ٤ كوب عجوة منزوعة النوى يتم خلطها على النار مع ملعقة زبدة كبيرة ويضاف لها ٤ معالق كبيرة من السمسم

ونصف كوب من ماء الورد

وملعقة صغيرة حبهان مطحون.

نخلط الجميع ونشكل الحشوة كرات بحجم حبة البندق

الطريقة



1- في وعاء عميق نخلط بمعلقة قوية الدقيق مع السميد مع السكر ونتركه جانبا

2- في وعاء على النار نمزج الحليب مع الزبدة حتى يصل الى درجة الغليان

ثم نتركه جانبا مده ساعة حتى يبرد تماما

٣- نصب وعاء الحليب والزبدة على وعاء الدقيق والسميد والسكر

ثم نضيف ماء الورد

ونقلب الجميع براحة اليد ونبسها ونفركها حتى تتجانس المكونات جميعا ولا يهم الوقت من عشر دقائق الى ربع ساعة ويمكن اضافة ملعقة صغيرة من القرفة بما يناسب الزوق الشامي او التركي او حسب الرغبة

نترك العجينة ونغطيها مدة ٤ ساعات كاملة

ثم نشكل كل العجينة الى كرات .

ثم نحشوها بكرات العجوة والسمسم التي اعددناه سابقا

- ثم نضعها في طابع اوقالب المعمول

ثم نرصها في صاج الفرن المدهون بالزيت او السمن

- نشعل الفرن مسبقا اثناء عمل قوالب المعمول على درجة متوسطة ١٨٠°

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- ندخلها الفرن المسخن من قبل مدة ٢٠ دقيقة على الرف الاوسط والنار تكون من اسفل فقط حتى الاحمرار من اسفل ثم نشعل النار من اعلى٥ دقائق

حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرج الصاج او الصينية من الفرن،وهي ساخنة نرشها بالسكر الناعم او بدون حسب الرغبة ونتركها في صاج الفرن حتى تاخذ حرارة الغرفة لاننا لو نزعناها من الصاج وهي ساخنة سوف تتفتت ولذلك نترك المعمول في الصاج مده ساعة ثم نخزنه في علب الحلويات المحكمة الغلق وليس في الثلاجة ولا نعرضه لأي تيارات هوائية ، ويقدم مع الشاي او الشاي بحليب او يغمس مع العسل الطبيعي والحليب الدافئ صباحا.

