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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يشوق جمهوره للحلقة الجديدة من مسلسل النمر.. شاهد

صدى البلد

شوق الفنان محمد إمام، جمهوره للحلقة الجديدة من مسلسل النمر، ونشر صورة له مع هنا الزاهد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلق محمد امام “ ياتري عبدالله هيأذي ملك ؟”.

ذكر أن مسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

محمد امام الفنان محمد امام مسلسل النمر نرمين الفقي محمد مهران هنا الزاهد

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