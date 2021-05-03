عصرية وملفتة.. 10 صور تبرز أناقة ميريام فارس في عيد ميلادها

يصادف اليوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ميريام فارس والتي أتمت عامها الـ 38، وتعتبر من أبرز نجمات الوطن العربي التي اشتهرت بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها.

وتعتمد ميريام فارس على الإطلالات والأزياء المواكبة لأحدث صيحات الموضة،وتميل دائما إلى التجديد والتنوع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

وتفضل ميريام فارس،اقتناء قطع الملابس القيمة والفاخرة التي تحمل أغلبها توقيع الماركات ودار الأزياء العالمية، كما تحرص على ارتداء فساتين السهرة التي تحمل توقيع المصمم رامي القاضي.

وتقوم ميريام فارس بتنسيق قطع الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالاتها بالإضافة إلى ذلك تختار صيحات الماكياج وتسريحات الشعر المتنوعة والتي تبرز جمال ملاحمها.

إليكم الصور ..



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