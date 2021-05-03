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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحديد موعد إنهاء الدراسة ونظام الامتحانات.. قرارات عاجلة تحسم مصير طلاب مدارس النيل المصرية

مدارس النيل المصرية
مدارس النيل المصرية

أصدرت وحدة مدارس النيل المصرية ، بيانا عاجلا لطلابها، أكدت خلاله أنه تقرر أن تكون نهاية العام الدراسي (2020 / 2021) لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث هي يوم الثلاثاء القادم الموافق 11/5/2021.

وأوضحت وحدة مدارس النيل المصرية، أن نهاية العام الدراسي (2020 / 2021) للصفوف الدراسية من الرابع وحتى الصف الثانى عشر، ستكون يوم الأحد الموافق 30/5/2021.

وقالت وحدة مدارس النيل المصرية ، أنه سيتم الاكتفاء بنواتج التعلم للفترة الخامسة في كل المواد الدراسية على أن يتم تغطية نواتج الفترة السادسة في بداية العام الدراسي القادم بإذن الله.

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وأشارت وحدة مدارس النيل المصرية ، إلى أنه سيتم الانتهاء من نواتج التعلم الخاصة بالفترة السادسة فى كافة المواد الدراسية للصفوف الدراسية السادس والسابع والثامن.

و فيما يخص عمليات التقييم ، أكدت وحدة مدارس النيل المصرية ، أنه سوف يتم الاستعاضة عن امتحانات آخر العام للصفوف الدراسية من الرابع وحتى الثامن وذلك بتقديم امتحان فترة Block Exam يتم تنفيذه عن بعد (Online)، أو من خلال مشروع حسب المادة الدراسية، والذي يتم تحديد آلية تنفيذه طبقًا لجدول معلن، على أن يتم احتساب الدرجة النهائية للطلاب بناءً على متوسطات درجات اختبارات الفترات والتي قام الطلاب بأدائها خلال الفترات (Block Exams).

وأفادت وحدة مدارس النيل المصرية ، بأنه فيما يخص الشهادة الإعدادية والثانوية (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر)، فسوف يتم الالتزام بالجدول المعلن سالفًا في تنفيذ اختبار نهاية العام.

وأخيرا قالت وحدة مدارس النيل المصرية ، أنه فيما يخص اختبار التربية الدينية والتربية الوطنية والمواد القومية للعام الدراسى (2020 / 2021)، فسوف يتم تنفيذها بعد الرجوع للإدارة التعليمية التابعة لها المدارس، طبقًا للآلية التي تم مخاطبة سيادتكم بها سالفًا.

نظام النيل التعليمي المصري الدولي

يعد نظام النيل التعليمي المصري الدولي نظام متكامل ثنائي اللغة ، يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية وفقا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم.

 

مراحل نظام النيل التعليمي المصري الدولي 

ويشمل نظام النيل التعليمي 4 مراحل تعليمية متكاملة: 

• مرحلة رياض الأطفال (1) و (2)  

• المرحلة الابتدائية (الصف الأول -الصف السادس)

• المرحلة المتوسطة (الصف السابع -الصف التاسع)

• المرحلة الثانوية (الصف العاشر -الصف الثاني عشر)

 

الشهادات التي يمنحها نظام النيل التعليمى المصري الدولي 

ويتيح نظام النيل التعليمي للطلاب الحصول على شهادتين دوليتين ، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهى:  شهادة النيل الإعدادية الدولية

Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)

 

والشهادة الثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعى في نهاية الصف الثاني عشر والتى تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج وهى: 

شهادة النيل الثانوية الدولية

Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE)

وتعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوى (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم ،  كما تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية الانجليزية (GCE) المطبقة في المملكة المتحدة.

 

وأعلنت وحدة مدارس النيل المصرية ، أنه إضافة إلى اعتراف كافة الجامعات المصرية بشهادة النيل الثانوية الدولية ووجود نسبة مرنة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة بالجامعات المصرية المختلفة، فقد تم إدراج شهادة النيل الثانوية الدولية ضمن قائمة الشهادات الدولية المعترف بها عالميا ، وذلك في قوائم القبول بالكليات والجامعات الأشهر في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، وأوروبا وعلي رأسها جامعة كامبريدج البريطانية.

 

 

 

مدارس النيل المصرية نهاية العام الدراسي رياض الأطفال نواتج التعلم Online

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