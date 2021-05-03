قبل طرحه بأيام.. التفاصيل الكاملة لفيلم Fast & Furious9

أوشك محبو سلسلة أفلام السرعة والغضب على العودة إلى دور العرض السينمائي مرة أخرى لمشاهدة الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious9 بعد تأجيله فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

موعد عرض فيلم Fast & Furious9

يبدأ عرض فيلم F9 في الصين ومصر نهاية الشهر الجاري، وموعد طرحه الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 يونيو المقبل.

تدور أحداث فيلم Fast & Furious9 خلال حوالي ساعتين ونصف من الوقت، وينضم لفريقه لأول مرة نجم المصارعة الشهير جون سينا الذي يلعب دور شقيق فين ديزل أو شخصيته الشهيرة دومينيك توريتو.

يلعب جون سينا دور جايكوب الشقيق الأصغير لدوم الذي يحاول العيش في سلام مع زوجته ليتي وابنه بريان، لكن أخطاء الماضي تطارده بعدما عثرت سايفر عدوته اللدودة على شقيقه الغاضب والمنبوذ وشكلت ضده جبهة تجبره على العودة إلى المحاربة وعالم الأكشن مرة أخرى.

أبطال Fast & Furious9

على مدار 9 أجزاء انضم لفريق تمثيل سلسلة أفلام Fast & Furious عدد كبير من النجوم، وتعد وفاة بطله الشهير بول ووكر في عام 2013 من أشهر الغيابات التي تأثر بها فريق السرعة والغضب.

لعب بول ووكر على مدار العديد من الأجزاء دور بريان ضابط الشرطة السابق الذي أحب شقيقة دوم وتزوج وأنجب منها، وانضم إلى فرقة المشاغبين ومحبي السيارات ثم انفصل عنهم أيضا للاعتناء بأسرته الصغيرة.

يشارك في بطولة Fast & Furious9 ، عدد كبير من النجوم أبرزهم ميشيل رودريجز، تيريس جيبسون، لوداكريس، جوردانا بروستر، ناتالي إيمانويل، تشارليز ثيرون، فين كول، هيلين ميرين، كيرت راسل، ويخرجه الأمريكي جستن لين.

نال التريلر الرسمي للفيلم منذ طرحه في يناير الماضي أكثر من 50 مليون مشاهدة، ويشهد الفيلم عدة مفاجآت أبرزها عودة شخصية هان عضو فريق دوم توريتو الذي اعتقد الجميع أنه توفي في الأجزاء الماضية.

يشهد الفيلم مواجهات حادة بين الشقيقين جون سينا وفان ديزل قبل محاولة كلا منهما نسيان أخطاء الماضي والاتحاد سويا لمواجهة الإرهاب والتهديدات التي تواجه العالم.