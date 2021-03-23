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فن

ابن فان ديزل يظهر معه في فيلم Fast & Furious 9

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:04 ص
فان ديزل وابنه
فان ديزل وابنه
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نجلاء سليمان

يلعب فينسينت سينكلير، الابن الأوسط للممثل الأمريكي الشهير فان ديزل، شخصية والده "دومينيك توريتو"، وهو في سن صغيرة في الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب F9.


يعد هذا الدور هو الأول  للابن الوحيد لفان ديزل الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، وأكد موقع فاريتي أن فينسينت صور مشاهده خلال عام 2019، قبل انتشار جائحة كورونا.


فان ديزل الذي يبلغ من العمر 53 عاما، لديه ثلاثة أطفال، إلى جانب فينسينت، فهو أبا لهانيا وبولين سينكلير.

بدأ تصوير مشاهد 9Fast & Furious، في يونيو 2019، في لندن وتم الانتهاء منه في نوفمبر بميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار، وكان مقررا مبدأيا عرضه الصيف الماضي، لكن تأجل أكثر من مرة بسبب الجائحة.


أعلنت ستوديوهات يونيفرسال طرح الفيلم 25 يونيو المقبل بدلا من 28 مايو،  ويضم مجموعة من أبطاله المعتادين  منهم ميشيل رودريجيز، وجوردانا بروستر، ناتالي إيمانويل، هيلين ميرين، إلى جانب بطل المصارعة المعروف جون سينا الذي يواجه فان ديزل ويلعب دور شقيقه.

يتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017.

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